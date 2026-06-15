MLB

MLB: Mira cómo se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada

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Meridiano

Lunes, 15 de junio de 2026 a las 07:02 am

Aún hay dos líderes de división que no llegan a las 40 victorias 

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Una nueva semana de Las Mayores culminó este domingo con 14 desafíos y por lo tanto, te mostraremos cómo marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

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​​​​​Un punto notable que puede concluir en un simil entre las divisiones es que aún hay dos líderes que no llegan a 40 triunfos, cuando ha otros que ya van por 46 lauros,una diferencia considerable.

​​​​Así están las posiciones en la Liga Americana:

​​​​División Este:

  1. Yankees de Nueva York (43-27)
  2. Rays de Tampa Bay (41-27)​​​​​
  3. Azulejos de Toronto (34-38)
  4. Orioles de Baltimore (34-39)
  5. Medias Rojas de Boston (29-40).

División Central:

  1. Medias Blancas de Chicago (38-32)
  2. Guardianes de Cleveland (39-33)
  3. Mellizos de Minnesota (33-40)
  4. Tigres de Detroit (29-42).
  5. Reales de Kansas City (29-43).​

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (37-36)
  2. Texas Rangers (35-36)
  3. Atléticos de Oakland (35-36)
  4. Astros de Houston (33-40)
  5. Angelinos de Anaheim (29-43).

​​​​​Así están las posiciones en la Liga Nacional:

​​​División Este:

  1. Bravos de Atlanta (46-25)
  2. Filis de Filadelfia (38-33)
  3. Nacionales de Washington (37-35)
  4. Marlins de Miami (36-36)
  5. Mets de Nueva York (32-9).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (43-26)
  2. Cardenales de San Luis (38-31)
  3. Cachorros de Chicago (37-35)
  4. Piratas de Pittsburgh (36-36)​​​​​
  5. Rojos de Cincinnati (33-37).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (45-27)
  2. Padres de San Diego (37-33)
  3. Cascabeles de Arizona (36-35)
  4. Gigantes de San Francisco (29-43)
  5. Rockies de Colorado (27-45).

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