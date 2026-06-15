MLB: Mira cómo se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada

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Una nueva semana de Las Mayores culminó este domingo con 14 desafíos y por lo tanto, te mostraremos cómo marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados.
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Un punto notable que puede concluir en un simil entre las divisiones es que aún hay dos líderes que no llegan a 40 triunfos, cuando ha otros que ya van por 46 lauros,una diferencia considerable.
Así están las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Yankees de Nueva York (43-27)
- Rays de Tampa Bay (41-27)
- Azulejos de Toronto (34-38)
- Orioles de Baltimore (34-39)
- Medias Rojas de Boston (29-40).
División Central:
- Medias Blancas de Chicago (38-32)
- Guardianes de Cleveland (39-33)
- Mellizos de Minnesota (33-40)
- Tigres de Detroit (29-42).
- Reales de Kansas City (29-43).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (37-36)
- Texas Rangers (35-36)
- Atléticos de Oakland (35-36)
- Astros de Houston (33-40)
- Angelinos de Anaheim (29-43).
Así están las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (46-25)
- Filis de Filadelfia (38-33)
- Nacionales de Washington (37-35)
- Marlins de Miami (36-36)
- Mets de Nueva York (32-9).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (43-26)
- Cardenales de San Luis (38-31)
- Cachorros de Chicago (37-35)
- Piratas de Pittsburgh (36-36)
- Rojos de Cincinnati (33-37).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (45-27)
- Padres de San Diego (37-33)
- Cascabeles de Arizona (36-35)
- Gigantes de San Francisco (29-43)
- Rockies de Colorado (27-45).
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