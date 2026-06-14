MLB: Mellizos de Minnesota cortaron a este venezolano

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Los movimientos en el roster de las Grandes Ligas no se detienen, y esta vez el afectado ha sido el experimentado infielder venezolano Orlando Arcia. En una decisión que ha tomado por sorpresa a parte de la prensa, los Mellizos de Minnesota anunciaron que el campocorto ha sido designado para asignación. Esta medida busca abrir un espacio inmediato en el equipo para el ascenso del prospecto Kyler Fedko, quien asumirá el rol en las próximas horas.

El rendimiento de Orlando Arcia en Minnesota

La salida de Arcia de la plantilla activa resulta llamativa si se analizan sus registros recientes. Desde que su contrato fue seleccionado desde la sucursal Triple A, los Saint Paul Saints, el pasado 19 de mayo, el jugador de 31 años cumplió con creces las expectativas de la gerencia. En 19 compromisos disputados con la organización de Minnesota, acumuló un promedio de bateo de .271, producto de 48 turnos oficiales al bate. Durante este periodo, registró seis carreras anotadas, dos carreras impulsadas y un cuadrangular, aportando estabilidad en el cuadro interior del manager.

El futuro del infielder venezolano en el mercado de waivers

Al ser designado para asignación, el campocorto entra en un periodo de incertidumbre que se resolverá en los siguientes días. Debido a su perfil de exprospecto de primer nivel y a su reciente rendimiento positivo, es altamente probable que alguna franquicia de la MLB muestre interés y lo reclame a través de la lista de waivers.

En caso de que ningún equipo decida absorber su contrato, Arcia tendrá la potestad legal de elegir entre aceptar ser enviado nuevamente a la sucursal Triple A de los Mellizos o declararse agente libre para negociar con cualquier otra organización.