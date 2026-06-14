MLB: Vladimir Guerrero Jr. vuelve a ausentarse del lineup de Toronto

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Las alarmas se encendieron en Toronto tras confirmarse la ausencia de Vladimir Guerrero Jr. por segundo día consecutivo debido a una rigidez en la parte baja de la espalda. El primera base estrella de los Azulejos no vio acción en el cierre de la serie dominical frente a los Yankees de Nueva York. Esta molestia física se presenta en el momento más inoportuno, coincidiendo con una notable crisis de poder que afecta tanto su rendimiento individual como la producción colectiva de su equipo en la temporada 2026.

El manager de Toronto, John Schneider, explicó que la molestia surgió durante el encuentro del pasado viernes. Aunque el cuerpo técnico optó por el descanso preventivo para evitar que Guerrero Jr. ingrese a la lista de lesionados por primera vez en sus ocho años de carrera en las Grandes Ligas, la inactividad del bateador dominicano expone la fragilidad actual de la ofensiva canadiense.

Ausencia de poder que preocupa

A sus 27 años, los registros de Vladimir Guerrero Jr. muestran un cambio drástico en su perfil ofensivo. En 68 juegos disputados este año, mantiene un promedio de bateo aceptable de .280 y un porcentaje de embasarse de .375. Sin embargo, su porcentaje de slugging ha caído considerablemente a .365, ubicándose en el puesto 120 entre los bateadores calificados de la liga. Con apenas tres cuadrangulares y 27 carreras impulsadas, el inicialista atraviesa una racha de 21 compromisos sin conectar un jonrón.

Esta disminución en los extrabases contrasta con sus campañas previas, donde superó la barrera de los 23 cuadrangulares en cada uno de los últimos cinco años. A pesar de que sus tasas de rodados y de conexiones hacia su banda se mantienen estables, el contacto no se está traduciendo en batazos de largo metraje.

La sequía de su principal figura ofensiva repercute directamente en los resultados de los Azulejos. El promedio de carreras por juego del equipo descendió notablemente de 4.93 en 2025 a 4.07 en la presente campaña, un factor que compromete sus aspiraciones de postemporada.

El propio pelotero reconoció la situación ante la prensa al manifestar que no se siente cómodo en el plato. La gerencia y el cuerpo técnico confían en la capacidad de Guerrero Jr. para superar este bache, fundamentados en su historial de recuperación en temporadas anteriores. La evolución de su molestia en la espalda determinará qué tan pronto podrá regresar para intentar recuperar su condición de slugger en la parte central de la alineación.