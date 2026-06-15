MLB: Mira cómo quedaron los resultados este domingo, 14 de junio

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Durante este domingo se marcó el final de una nueva semana de la ronda regular en las Grandes Ligas y como acostumbramos, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

​​​​​Entre las noticias más destacadas, resalta la jornada de Willson Contreras con par de cuadrangulares. Por su parte, fue una tarde histórica para la franquicia de Rockies de Colorado, debido a que establecieron una marca de carreras anotadas en un compromiso con 15.

​​​​Resultados de la MLB:

​​​​​- Marlins de Miami 4-2 Piratas de Pittsburgh

​​​​​- Padres de San Diego 5-2 Orioles de Baltimore

​​​​​- Marineros de Seattle 1-10 Nacionales de Washington

​​​​-Yankees de Nueva York 8-3 Azulejos de Toronto

​​​​​- Bravos de Atlanta 1-8 Mets de Nueva York

​​​​​- Cascabeles de Arizona 5-3 Rojos de Cincinnati

​​​​​- Phillies de Philadelphia 0-4 Cerveceros de Milwaukee

​​​​​- Cardenales de San Luis 4-5 Mellizos de Minnesota

​​​​​- Astros de Houston 0-4 Reales de Kansas City

​​​​​- Dodgers de Los Angeles 5-6 Medias Blancas de Chicago

Colorado Rockies 23-9 Oakland Athletics

​​​​​- Cachorros de Chicago 1-5 Gigantes de San Francisco

​​​​​- Angelinos de Anaheim 8-3 Guardianes de Cleveland

​​​​​- Rangers de Texas 6-4 Medias Rojas de Boston.