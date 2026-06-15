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MLB: Mira cómo quedaron los resultados este domingo, 14 de junio

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Meridiano

Lunes, 15 de junio de 2026 a las 06:23 am

El venezolano Willson Contreras llegó a 16 vuelacercas en la temporada

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Durante este domingo se marcó el final de una nueva semana de la ronda regular en las Grandes Ligas y como acostumbramos, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

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​​​​​Entre las noticias más destacadas, resalta la jornada de Willson Contreras con par de cuadrangulares. Por su parte, fue una tarde histórica para la franquicia de Rockies de Colorado, debido a que establecieron una marca de carreras anotadas en un compromiso con 15.

​​​​Resultados de la MLB:

​​​​​- Marlins de Miami 4-2 Piratas de Pittsburgh 

​​​​​- Padres de San Diego 5-2 Orioles de Baltimore 

​​​​​- Marineros de Seattle 1-10 Nacionales de Washington 

​​​​-Yankees de Nueva York 8-3 Azulejos de Toronto 

​​​​​- Bravos de Atlanta 1-8 Mets de Nueva York 

​​​​​- Cascabeles de Arizona 5-3 Rojos de Cincinnati 

​​​​​- Phillies de Philadelphia 0-4 Cerveceros de Milwaukee 

​​​​​- Cardenales de San Luis 4-5 Mellizos de Minnesota 

​​​​​- Astros de Houston 0-4 Reales de Kansas City 

​​​​​- Dodgers de Los Angeles 5-6 Medias Blancas de Chicago 

Colorado Rockies 23-9 Oakland Athletics 

​​​​​- Cachorros de Chicago 1-5 Gigantes de San Francisco 

​​​​​- Angelinos de Anaheim 8-3 Guardianes de Cleveland 

​​​​​- Rangers de Texas 6-4 Medias Rojas de Boston.

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