MLB: Mira cómo quedaron los resultados este domingo, 14 de junio

Durante este domingo se marcó el final de una nueva semana de la ronda regular en las Grandes Ligas y como acostumbramos, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.
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Entre las noticias más destacadas, resalta la jornada de Willson Contreras con par de cuadrangulares. Por su parte, fue una tarde histórica para la franquicia de Rockies de Colorado, debido a que establecieron una marca de carreras anotadas en un compromiso con 15.
Resultados de la MLB:
- Marlins de Miami 4-2 Piratas de Pittsburgh
- Padres de San Diego 5-2 Orioles de Baltimore
- Marineros de Seattle 1-10 Nacionales de Washington
-Yankees de Nueva York 8-3 Azulejos de Toronto
- Bravos de Atlanta 1-8 Mets de Nueva York
- Cascabeles de Arizona 5-3 Rojos de Cincinnati
- Phillies de Philadelphia 0-4 Cerveceros de Milwaukee
- Cardenales de San Luis 4-5 Mellizos de Minnesota
- Astros de Houston 0-4 Reales de Kansas City
- Dodgers de Los Angeles 5-6 Medias Blancas de Chicago
Colorado Rockies 23-9 Oakland Athletics
- Cachorros de Chicago 1-5 Gigantes de San Francisco
- Angelinos de Anaheim 8-3 Guardianes de Cleveland
- Rangers de Texas 6-4 Medias Rojas de Boston.