MLB: Willson Contreras disparó el jonrón 15 de la temporada

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El receptor venezolano Willson Contreras mantiene un ritmo ofensivo destacado en la presente campaña de las Grandes Ligas. En el más reciente compromiso de los Medias Rojas de Boston, el careta descargó todo su poder ante los envíos del lanzador derecho Nathan Eovaldi, consolidándose como la principal figura de su organización en el plano ofensivo.

Un estacazo ante Nathan Eovaldi en Boston

El batazo de cuatro esquinas se produjo en la parte baja de la segunda entrada en el Fenway Park. Contreras descifró un lanzamiento en zona de strike, un splitter a 89.1 millas por hora del abridor Nathan Eovaldi, y depositó la pelota en las gradas del jardín izquierdo. La conexión registró una velocidad de salida de 93.5 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 40 grados, alcanzando una distancia proyectada de 337 pies. Este cuadrangular solitario significó el segundo vuelacercas para el pelotero en la presente serie y el número 15 en lo que va de año.

Proyección jonronera en su primer año con Boston

La regularidad del venezolano representa un salto de calidad respecto a sus registros previos. Con este batazo, el receptor suma 15 cuadrangulares en apenas 67 compromisos disputados durante 2026. La cifra cobra relevancia al contrastarla con la zafra anterior, donde necesitó 135 encuentros para alcanzar la barrera de los 20 jonrones. La frecuencia actual de sus batazos de largo metraje proyecta una de las temporadas más productivas de su carrera en la Gran Carpa.

Entre los líderes de OPS en la Liga Americana

El rendimiento integral con el madero sitúa al careta en la élite ofensiva del circuito. Actualmente, Contreras exhibe un promedio de carreras creadas ponderado plus (wRC+) de 158, un indicador que mide la efectividad de un bateador en comparación con el promedio de la liga. Asimismo, OPS se elevó a .948, ubicándose en la cuarta posición entre los mejores registros ofensivos de la Liga Americana.

La tabla de líderes en el departamento de OPS marcha de la siguiente manera en la actualidad: