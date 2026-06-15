MLB: ¡Qué locura! Willson Contreras a ritmo de Shohei Ohtani con increíble producción en Boston

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras está viviendo una presentación de mucho contraste en la vigente temporada de las Grandes Ligas. En su primera experiencia en la Liga Americana, el pelotero venezolano ha destacado con una producción soñada con el madero, pero al mismo tiempo la está pasando mal, tomando en cuenta que Boston Red Sox marcha en el sótano en la División Este en el joven circuito.

En la jornada de este domingo 14 de junio, el primera base mostró su poder en su mejor versión con par de cuadrangulares, consolidándose no solo como el toletero de los Medias Rojas con más jonrones dentro de los Medias Rojas, sino entre sus compatriotas en Las Mayores. El de Puerto Cabello sonó el primer tablazo en el segundo inning por encima del 'Monstruo Verde', mientras que, repitió la dosis por la mismo banda a 101.5 millas por hora en el sexto tramo.

Al final de la cartelera, Contreras terminó ligando de 4-3 con dos bambinazos, dos remolcadas y par de anotaciones frente a Texas Rangers. Su desempeño en el Fenway Park afianzó un fin de semana de tres vuelacercas y se metió de lleno en los primeros lugares en diferentes renglones ofensivos.

Willson Contreras a niveles de Shohei Ohtani y Yordan Álvarez

El inicio de temporada de Willson Contreras con los bostonianos ha sido sencillamente espectacular. El venezolano forma parte de un grupo exclusivo de apenas tres bateadores calificados en las Grandes Ligas que registran un promedio de bateo de al menos .300 y un wRC+ de 160 o más, una muestra de su enorme impacto ofensivo en el arranque de la campaña.

En esa selecta lista también aparecen dos de las mayores estrellas del béisbol actual, Yordan Alvarez y Shohei Ohtani. La presencia de Contreras junto a esos nombres confirma el extraordinario nivel que ha mostrado desde su llegada a Boston, convirtiéndose rápidamente en una de las piezas más productivas y valiosas de la alineación de los Medias Rojas.