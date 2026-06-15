MLB: ¡Sin compasión! Rockies establece este récord en la franquicia

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Lo que hicieron los Rockies de Colorado este domingo fue un ataque sin compasión ante el pitcheo de Atléticos de Oakland. De hecho, fue el más letal en la historia de esta organización.

​​​​​La novena que viste de negro y púrpura desató una poderosa ofensiva de 23 carreras anotadas, permitiéndole nueve a su rival para quedarse con el triunfo de forma magistral en el cierre de la semana.

​​​​​Colorado establece un récord en la franquicia

Esa increíble cantidad de carreras anotadas (23) se convirtió en la mayor producción en la historia en un duelo regular para la franquicia, en una jornada donde tuvieron, incluso, un grand slam a su favor.

​​​​​La marca anterior fue superada por tres anotaciones, debido a que era de 20 rayitas anotadas, según el usuario de X @joframaso. Ese registro lo habían logrado en cuatro ocasiones previas: 2003, 2005, 2006 y 2024.

​​​​​Willi Castro vivió una noche de ensueño

​​​​​Aunque hubo muchas figuras que destacaron, evidentemente, lo hizo Willi Castro simplemente fue impresionante, implantando una marca personal de siete remolcadas en un desafío.

​​​​​de 6-4, con dos bambinazos, incluyendo un grand slam. Además, remolcó siete rayitas, anotó tres, recibió un pasaporte y un total de 10 bases alcanzadas; una noche que muy pocos peloteros se pueden dar el lujo de tener.