MLB: Venezuela suma otro grandeliga tras el debut de Eiberson Castellano

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Ya son 12 peloteros venezolanos los que han debutado en esta temporada 2026 de la MLB. El último en sumarse a dicha lista fue Eiberson Castellano, que tuvo un estreno por todo lo alto con el uniforme de los Rockies de Colorado.

Tres innings impecables para Castellano

El encuentro del pasado domingo fue histórico para el conjunto rocalloso, ya que derrotaron por 23 a 9 a los Atléticos para implantar un récord de franquicia. Allí, el nacido en Maracaibo tuvo un relevo prácticamente perfecto de tres entradas para adjudicarse su primer salvamento.

A la altura del séptimo episodio, Eiberson Castellano tomó el montículo del Las Vegas Ballpark para terminar de apagar a los bates locales, algo que hizo con creces. Sin embargo, primero tuvo que pasar un pequeño susto luego de permitir un sencillo y un doble, lo que conllevó a un out en home gracias a una combinación entre el jardinero central, el intermedista y el receptor.

Ya a partir del octavo, el venezolano no desentonó y apenas lo molestaron con sencillos. En total permitió cuatro indiscutibles y ponchó a dos contrarios. De esta manera se convirtió en el vigesimosegundo lanzador en la historia en estrenarse en las Grandes Ligas con un trabajo de al menos tres entradas sin anotaciones y que terminó con un rescate, según datos del portal especializado Baseball Reference.

Vale mencionar que Eiberson Castellano cuenta con experiencia de tres zafras en la LVBP con las Águilas del Zulia. En la 2020-2021 hizo su debut, pero no fue sino hasta la 2023-2024 cuando sumó su primera victoria. Tiene efectividad vitalicia de 5.17 con 34 ponches en 31 entradas, una victoria y dos derrotas en 25 encuentros.