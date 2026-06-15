MLB: Marlins de Miami son el único equipo que ha castigado a estos estelares lanzadores

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En una temporada llena de sorpresas, los Marlins siguen encontrando formas de llamar la atención dentro de las Grandes Ligas en lo que va del calendario. Aunque el equipo continúa luchando por ser uno de los equipos sorpresas en 2026, una estadística reciente demuestra que ha sido capaz de competir contra algunos de los nombres más importantes desde el montículo en la actualidad.

A lo largo de la campaña, la organización ha conseguido una distinción de la que ningún otro club puede presumir. Los Marlins se han convertido en el único equipo de las Grandes Ligas que ha logrado derrotar a tres de los lanzadores más destacados y mediáticos del momento: Jacob Misiorowski, Shohei Ohtani y Paul Skenes.

Marlins de Miami - MLB

La singularidad del dato radica en el nivel de talento que representan esos tres nombres. Paul Skenes continúa consolidándose como una de las grandes figuras jóvenes del montículo, mientras que Shohei Ohtani sigue generando impacto tanto por su capacidad ofensiva como por su regreso al pitcheo. Por su parte, Jacob Misiorowski ha sido una de las revelaciones más comentadas de la temporada gracias a su potente repertorio y velocidad dominante.

Sin embargo, cuando les tocó enfrentar a Miami, ninguno pudo evitar la derrota. Ese detalle refleja la capacidad del conjunto para competir en escenarios complejos y aprovechar oportunidades ante rivales que, sobre el papel, partían como favoritos.

Finalmente, ser el único equipo que ha vencido a Misiorowski, Ohtani y Skenes en 2026 no garantiza éxitos futuros, pero sí deja una señal clara y es que los Marlins son un rival capaz de alterar cualquier pronóstico y de competir contra las mayores estrellas de las Grandes Ligas.