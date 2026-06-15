MLB: Corbin Carroll se une a esta histórica hazaña de Ronald Acuña Jr.

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Corbin Carroll sigue consolidándose como una de las grandes figuras jóvenes de las Grandes Ligas. Durante la más reciente serie de los Arizona Diamondbacks, el jardinero alcanzó una marca que refleja el impacto que ha tenido desde su llegada a las mayores: llegó a las 400 carreras anotadas en apenas 555 partidos disputados en la MLB.

La cifra no solo confirma su consistencia ofensiva, sino que también lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia de la franquicia. A sus 25 años, Carroll continúa acumulando logros individuales mientras se convierte en una pieza fundamental para las aspiraciones competitivas de Arizona.

Corbin Carroll - MLB

Con esta actuación, Carroll se convirtió en el jugador que más rápido ha alcanzado las 400 carreras anotadas en la historia de los Diamondbacks. El registro destaca aún más si se considera la cantidad de talento que ha pasado por la organización desde su debut en las Grandes Ligas en 1998.

Además, el pelotero ingresó a una selecta lista entre los jugadores activos de la MLB. Solo dos estrellas lograron llegar a las 400 carreras anotadas en menos encuentros que él: Ronald Acuña Jr., quien necesitó 520 partidos, y Mike Trout, que alcanzó la marca en 527 juegos.

Finalmente, mientras los Diamondbacks continúan luchando por mantenerse competitivos en la Liga Nacional, Corbin Carroll sigue demostrando por qué es considerado el rostro de la franquicia.

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