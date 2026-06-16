Venta de garaje en la bahía: los Gigantes analizan traspasar a sus grandes estrellas

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La gerencia de los Gigantes de San Francisco parece dispuesta a sacudir el mercado de las Grandes Ligas. Ante los decepcionantes resultados, el equipo californiano evalúa traspasar a varias de sus principales figuras con contratos a largo plazo. Todo esto ocurriría antes de la crucial fecha límite de cambios, estipulada para el próximo 3 de agosto.

De acuerdo con el reconocido periodista Buster Olney de ESPN, la directiva está abierta a escuchar ofertas jugosas. Entre los nombres que encabezan esta lista figuran el dominicano Rafael Devers y el campocorto Willy Adames. A ellos se suma el talentoso tercera base Matt Chapman, formando un trío estelar que podría cambiar de uniforme muy pronto.

Contratos que complican las negociaciones

A pesar de la disposición de San Francisco, encontrar un trato justo por Devers y Adames será un reto enorme. La principal barrera radica en los exorbitantes y pesados salarios que ambos peloteros tienen garantizados a futuro. Rafael Devers, quien llegó en un sonado cambio desde Boston en junio de 2025, gana 27 millones de dólares este año.

Al toletero dominicano aún se le adeudan unos 211 millones hasta el año 2033, alejando a muchos posibles compradores. Por su parte, el contrato de Willy Adames exige pagarle 155,7 millones hasta 2031, cobrando 13,1 millones en 2026. Matt Chapman tampoco se queda atrás, promediando más de 25 millones anuales tras su extensión pactada en 2024.

Las piezas disponibles y los intocables

Además de los ya mencionados, la novena de la bahía ha puesto a disposición a otros dos jugadores de gran nivel. Se trata del hábil segunda base venezolano Luis Arráez y del experimentado lanzador zurdo Robbie Ray. Ambos peloteros representan opciones muy atractivas, ya que probarán la agencia libre al concluir la temporada 2026.

Sin embargo, no toda la plantilla está a la venta en este agresivo proceso de reestructuración financiera y deportiva. Según fuentes citadas por el periodista Ken Rosenthal de The Athletic, el equipo no tiene intenciones de negociar a Logan Webb. El estelar as de la rotación es considerado una pieza fundamental y totalmente intocable para la organización.

Una temporada para el olvido

El pobre rendimiento en el terreno de juego es el detonante principal de esta posible reestructuración masiva. A pesar de contar con una altísima nómina de 197 millones de dólares, los Gigantes iniciaron la semana con marca de 29-43. Este récord los mantenía empatados con Angelinos y Reales, ostentando el segundo peor desempeño de toda la MLB.

La decepción en San Francisco es palpable, pues el equipo atraviesa su campaña más desastrosa desde el año 2017. Esta profunda crisis deportiva ha manchado el esperado debut del mánager Tony Vitello al frente de la franquicia. Ahora, el alto mando deberá tomar decisiones drásticas e impopulares para intentar enderezar el rumbo de la organización.