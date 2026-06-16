MLB: ¿Cuántos grand slam tiene Eugenio Suárez en su carrera?

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Eugenio Suárez arrancó la semana con intenciones de convertirse en el Jugador de la Semana de la Liga Nacional. Y es que para la jornada de este lunes solo necesitó dos turnos para remolcar seis carreras, ya que pegó par de cuadrangulares y uno de esos fue con las bases llenas.

A la altura del segundo episodio, el venezolano encontró las almohadillas congestionadas y no le tembló el pulso para hacer otro swing de gradas. Fue entonces cuando llevó la bola a la zona más lejana del jardín central, a una distancia de 406 pies y con una velocidad de salida de 105.9 mph, para ampliar la ventaja de los Rojos de Cincinnati a 9 a 0 sobre los Mets de Nueva York.

Geno busca el récord de grand slam entre venezolanos

Gracias a este enorme batazo, Eugenio Suárez sumó su séptimo vuelacercas de la presente temporada, convirtiéndose además en el cuarto criollo que dispara un grand slam este año, luego de Ronald Acuña Jr., Javier Sanoja y Moisés Ballesteros.

Ahora bien, si nos enfocamos únicamente en los números vitalicios de Geno, ya son nueve cuadrangulares con las bases llenas. Con esta cifra iguala a Bob Abreu (9) en el segundo puesto entre venezolanos y queda a solo uno del récord que sustenta Andrés Galarraga (10).

Vale recordar que en la zafra pasada pegó hasta tres grand slam, algo que lo llevó a unirse a Bob Abreu (2005) y José Altuve (2021) como los únicos peloteros venezolanos en lograr dicha hazaña en una misma campaña. Su última conexión de este estilo en temporada regular fue el 11 de junio de 2025, mientras que el 17 de octubre lo hizo en postemporada.