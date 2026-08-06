MLB: Ildemaro Vargas comanda el buen momento de Arizona a punta de batazos

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Los Cascabeles de Arizona viven un buen momento en la temporada 2026, y buena parte de eso se debe al presente de Ildemaro Vargas. El utility venezolano ha vivido, a sus 35 años de edad, una verdadera zafra de consolidación en el mejor beisbol del mundo, siendo una pieza clave para los suyos.

Después de haber sufrido problemas ofensivos tanto en mayo como en junio, "Caripito" tuvo un julio descomunal, y su buen momento parece haberse trasladado con éxito a estos primeros juegos de agosto.

Este miércoles 5 de agosto, Ildemaro Vargas fue clave en el triunfo de los Cascabeles de Arizona sobre los Padres de San Diego, por pizarra de 10-4, al conectar par de hits en cinco turnos, que le valieron para acumular la buena cifra de cuatro remolcadas, y además, alargar su excelente momento.

Ildemaro Vargas en llamas

La buena actuación de Ildemaro Vargas este 5 de agosto ante San Diego no es casualidad. A lo largo del mes de julio, el utility bateó para promedio de .344, además de un sólido OPS de .838, gracias a sus 22 hits en 64 turnos en dicho mes.

De hecho, si nos vamos a sus últimos 20 juegos disputados, "Caripito" tiene una línea ofensiva sensacional de .350/.391/.500/.891, con 21 hits en 60 turnos, siete extrabases y nueve carreras remolcadas, números que sirvieron para que los Cascabeles se llevaran el triunfo en 14 de esos 20 encuentros.

En general, Ildemaro Vargas batea para .274 en lo que va de 2026, con .732 de OPS, siete batazos de vuelta completa y 55 remolcadas. Vargas está también a 10 hits de alcanzar los 100 por primera vez en su carrera, y está a siete de los 400 de por vida, por lo que ya se puede decir tranquilamente que es la mejor campaña de su carrera.