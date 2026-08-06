Mitch Bratt logra una joya de pitcheo nunca antes vista en la era moderna

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El zurdo novato de los Arizona Diamondbacks, Mitch Bratt, ha escrito su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas tras una dominante presentación en la que acreditó su primera victoria en las Mayores. Bratt maniató a la ofensiva de los San Diego Padres a lo largo de siete entradas completas en las que permitió apenas un imparable.

Desde que las Grandes Ligas comenzaron a rastrear cada pitcheo lanzamiento por lanzamiento en 1988, ningún otro abridor novato de perfil zurdo había registrado una salida con todos los siguientes parámetros combinados:

Dominio prolongado: Trabajó 7.0 o más episodios en el montículo.

Trabajó 7.0 o más episodios en el montículo. Control absoluto: Permitió 1 o ningún imparable a la alineación rival.

Potencia en sus envíos: Recetó un mínimo de 9 ponches.

Eficiencia histórica: Completó la labor realizando menos de 100 lanzamientos (92 envíos).

Victoria en la planilla: Se acreditó el triunfo para su récord personal.

Eficiencia de élite sobre la lomita

La brillante actuación del abridor canadiense de 23 años resalta especialmente por la economía de sus lanzamientos. Mantener a raya a una alineación de primer nivel realizando solo 92 picheos para retirar siete entradas completas demuestra un control de la zona de strike poco habitual en serpentineros de su categoría y experiencia.

Con este desempeño, Bratt no solo firma la actuación individual más eficiente para un zurdo de primer año en casi cuatro décadas de registro de pitcheo, sino que ratifica el impacto de la nueva camada de lanzadores en la rotación de Arizona.