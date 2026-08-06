MLB: Wilyer Abreu y Willson Contreras son la novena pareja venezolana en lograr esta hazaña

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La increíble historia de los Medias Rojas de Boston en la temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa. Este miércoles 5 de agosto, los patirrojos derrotaron con autoridad a los Medias Blancas de Chicago, propinándoles un blanqueo que culminó con pizarra de 4-0, para sumar su séptimo triunfo consecutivo.

De esta manera, los dirigidos por Chad Tracy tienen una marca absolutamente increíble de 30 triunfos y solo cinco derrotas en sus últimos 35 cotejos, racha con la que pasaron de ser uno de los peores equipos de la Liga Americana, a ser uno de los mejores, en lo que ha sido una remontada de época.

Además, se puede decir con certeza que gran parte de este espectacular momento se debe a lo hecho por los venezolanos del equipo, especialmente por una dupla que ha dado de qué hablar: Wilyer Abreu y Willson Contreras. Ambos criollos no solo han sido los sluggers del equipo, sino que también han logrado una hazaña pocas veces vista.

Abreu y Contreras en la historia

Este miércoles 5 de agosto, Wilyer Abreu despachó su cuadrangular número 20 de la temporada, para alcanzar las dos decenas de estacazos por segunda vez en su carrera y unirse a Willson Contreras como los únicos bateadores de Boston con al menos 20 jonrones en lo que va de año.

Por si fuera poco, Abreu y Contreras se convirtieron también en la novena dupla de venezolanos en alcanzar al menos 20 vuelacercas en una misma campaña con un mismo equipo, siendo los primeros en lograrlo desde 2024, cuando lo hicieron Jackson Chourio y William Contreras con los Cerveceros de Milwaukee.

Parejas criollas con 20 HR en un mismo equipo: