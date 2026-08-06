MLB: ¿Llegó la hora? Franklin Arias sigue encendido y llama la atención en Boston

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Además del increíble momento que atraviesan los Medias Rojas de Boston en la presente temporada de las Grandes Ligas, donde han alcanzado 30 victorias en los últimos 35 juegos, incluyendo nueve series consecutivas ganadas, una hazaña que no se veía desde la generación de 1912, el equipo también recibe buenas noticias desde sus granjas y uno de ellos es la labor que está teniendo el prospecto venezolano Franklin Arias.

En su ascenso a Triple-A, el campocorto está teniendo un impacto inmediato desde que fue promovido, dejando números sobresalientes en sus primeros nueve encuentros. En 45 apariciones al plato registra una línea ofensiva de .333/.400/.615, con un impresionante OPS de 1.015, además de tres jonrones, dos dobles y 10 carreras impulsadas, mientras mantiene una sólida relación de ocho ponches por cuatro boletos negociados.

Con esas actuaciones, el prospecto ya suma 22 cuadrangulares entre Doble-A y Triple-A durante la presente temporada, en apenas 84 juegos disputados. Su rendimiento ha sido tan consistente que el director de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, no ha descartado la posibilidad de que Arias sea considerado como una opción para reforzar al equipo en la recta final de la campaña.

Franklin Arias se consolida entre los mejores prospectos del béisbol

El torpedero ha escalado hasta el segundo puesto en el ranking de prospectos de MLB Pipeline actualizado en agosto de 2026, solo por detrás de Jesús Made de Milwaukee Brewers. Su ascenso meteórico se debe a una temporada dominadora en las menores, donde ha combinado un bateo de élite (.320/.406/.590 con un OPS de .996) con un sorprendente poder (más de 20 jonrones entre Doble-A y Triple-A) y una defensa de Guante de Oro potencial en el shortstop.

Esta calificación como el segundo mejor prospecto de toda la MLB refleja no solo sus números actuales, sino el consenso de scouts que lo ven como un posible pilar a largo plazo para los Red Sox, capaz de aportar un promedio cercano a .300, 20-25 jonrones anuales y una defensa de primer nivel.