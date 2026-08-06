Los Red Sox establecen récord histórico tras encadenar 18 victorias ante Nueva York, Los Ángeles y Chicago

Suscríbete a nuestros canales

En las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), medirse a las franquicias de las tres metrópolis más pobladas y de mayor peso económico del país (Nueva York, Los Ángeles y Chicago) suele representar la prueba de fuego más exigente del calendario. Sin embargo, los Boston Red Sox han transformado ese desafío en un paseo histórico sin precedentes.

Con un implacable balance de 18 triunfos consecutivos (18-0), la novena de Boston ha fijado la racha de victorias más larga que un equipo haya conseguido jamás en la historia de las Grandes Ligas frente al conjunto de rivales provenientes de estos tres gigantes urbanos.

Ronda perfecta ante los gigantes mediáticos

La racha impone respeto no solo por la cantidad de triunfos, sino por la calidad y envergadura de los oponentes superados. A lo largo de esta seguidilla invicta, el pitcheo y la ofensiva de los Red Sox han doblegado de forma sistemática tanto a los contendientes del circuito de la Liga Americana como de la Nacional con sede en estas tres urbes:

Nueva York: Yankees y Mets.

Yankees y Mets. Los Ángeles: Dodgers y Angels.

Chicago: White Sox y Cubs.

El rendimiento perfecto de Boston ante estas plazas no solo reafirma el excelente momento de forma del equipo, sino que deja una huella imborrable en los libros de estadísticas de la MLB al someter, sin margen de error, a los colosos de las tres mayores vitrinas deportivas de la nación.