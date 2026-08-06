MLB: Luis Torrens vuelve a dar una muestra de poder con otro cuadrangular

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Luis Torrens sigue siendo una de las piezas más importante de los Mets en lo que va de 2026, y este jueves 6 de agosto volvió a demostrarlo. El oriundo de Valencia alineó como receptor y octavo bate de los Mets de Nueva York en el duelo ante los Guardianes de Cleveland, y su poder salió a relucir.

En la parte alta del segundo inning, el criollo pescó un envío quebrado del zurdo Foster Griffin, recién adquirido por los Guardianes, para conectar un cuadrangular tremendo por todo el jardín derecho, que sirvió para darle la ventaja parcial al equipo.

Torrens para la calle

En efecto, en el juego ante los Guardianes de Cleveland, Luis Torrens conectó su cuarto estacazo de la temporada 2026 de Las Mayores, para reafirmar que se encuentra en medio de un gran momento de forma, a pesar de que su equipo sigue sin levantar.

Contando sus primeros cuatro turnos del juego de este 6 de agosto, el venezolano batea para promedio de .273 en los últimos siete compromisos, con un OPS excelente de .924 en ese mismo lapso de tiempo, además de par de cuadrangulares y siete carreras impulsadas. Sin duda, el receptor vive un momento sensacional, y sus números demuestran que es un catcher valioso para Las Mayores.