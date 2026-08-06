Duelo de calcetines: Boston recibe a Chicago en el Fenway Park

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Esta noche, el mítico Fenway Park será el escenario de un vibrante "duelo de calcetines". Los Medias Rojas de Boston, actuales terceros en la División Este (62-51), recibirán a los Medias Blancas de Chicago. Los visitantes llegan como líderes de la División Central con un registro de 59-54.

El dominio absoluto de los patirrojos

Este jueves marcará el sexto enfrentamiento de la temporada entre ambas novenas. Hasta el momento, Boston ha impuesto su jerarquía, liderando la serie anual con un contundente e invicto 5-0 frente a los patiblancos. Además, los locales llegan motivados tras acumular tres victorias consecutivas ante su afición.

A pesar de este buen momento reciente en casa, el equipo dirigido por Chad Tracy busca equilibrar sus números como locales. Actualmente, poseen un récord de 27-29 jugando en el Fenway Park, por lo que consolidar su fortaleza en casa es vital para sus aspiraciones.

Duelo monticular de brazos latinos

El centro del diamante presenciará un espectacular choque de talento latinoamericano. Por Boston, el abridor será el zurdo venezolano Ranger Suárez, quien está firmando una campaña muy sólida. El siniestro saldrá a la loma respaldado por una destacada efectividad de 3.15 y un WHIP de 1.16.

Su gran rival en la loma será el veloz derecho dominicano Luis Castillo. El estelar lanzador caribeño intentará silenciar a los locales en su nueva etapa, ya que llega a los Medias Blancas como una flamante adquisición proveniente de los Marineros de Seattle.

Una racha histórica para Boston

Detener el ímpetu ofensivo de los locales será un reto gigantesco para Castillo y la defensiva de Chicago. Los Medias Rojas atraviesan un momento pletórico, consolidándose como uno de los equipos más encendidos y peligrosos de las Grandes Ligas en la actualidad.

Las estadísticas recientes de la novena de Boston son verdaderamente impresionantes y respaldan su claro favoritismo para esta noche. Los patirrojos han salido victoriosos en 10 de sus últimas 11 series disputadas y han ganado 30 de sus últimos 35 juegos.