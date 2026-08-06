EXCLUSIVA MERIDIANO: La LBN con nueva fecha de inicio y algunos cambios

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de Baloncesto Nacional (LBN) ajusta sus detalles para el salto entre dos de la temporada 2026. En declaraciones exclusivas para Meridiano, Rafael Escalante, miembro de la Junta Directiva de la LBN, ofreció importantes revelaciones sobre la fecha oficial de inicio, la configuración de las plantillas y el formato de competencia que marcará el certamen.

¿Cuándo empieza la Liga de Baloncesto Nacional (LBN)?

Aunque la planificación inicial apuntaba a que la acción arrancara el próximo 4 de septiembre, el calendario sufrió una modificación de fuerza mayor. A raíz de las complicaciones derivadas del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, la directiva reprogramó el torneo.

De acuerdo con Escalante, la LBN arrancará oficialmente a finales de septiembre, otorgando el margen necesario a la logística y a las sedes para estar al 100 % operativas.

Formato 100 % criollo

Uno de los cambios de mayor impacto para el campeonato 2026 radica en la conformación de los planteles. En un principio, el reglamento contemplaba la presencia de dos jugadores extranjeros por equipo (con uno solo en cancha).

Sin embargo, debido a los severos problemas en la logística de vuelos internacionales generados tras los sismos, la junta directiva determinó que el torneo se disputará exclusivamente con jugadores venezolanos. La meta de la LBN es retomar la cuota de importados para la edición de 2027.

Desarrollo del talento joven: Regla U19 obligatoria

En la apuesta por potenciar el relevo generacional del baloncesto venezolano, la LBN mantendrá una norma estricta de desarrollo juvenil:

Cada equipo estará obligado a contar con un jugador categoría U19 en su plantilla.

El juvenil deberá disputar un mínimo de 5 minutos por partido.

Gran novedad: Torneo 3x3 en paralelo

Para enriquecer la experiencia de los fanáticos y dar rodaje a la disciplina olímpica, la LBN presentará un innovador formato integrado: