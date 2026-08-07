NBA: Jaylen Brown rompe el silencio sobre su amargo traspaso y su distanciamiento con Tatum

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Jaylen Brown confesó que no le sorprendió del todo su reciente traspaso a los 76ers de Filadelfia. Tras pasar una década escuchando su nombre en diversos rumores de cambio, el alero ya estaba mentalizado. Sin embargo, admitió estar profundamente decepcionado por cómo la gerencia de los Celtics manejó la comunicación.

Su reacción inicial al enterarse de la noticia fue intensa y visceral. "Cuando me traspasaron, simplemente lancé el teléfono al otro lado de la habitación", relató el jugador. Estas declaraciones se dieron durante su emotiva rueda de prensa de presentación este jueves en Filadelfia.

Rumores y falta de respeto

Durante su intervención, Brown abordó los momentos de tensión previos a su salida de la franquicia. Reveló que la situación escaló a ataques contra su integridad, e incluso se llegó a inventar que padecía una enfermedad. Todo esto ocurrió mientras Boston intentaba usarlo como moneda de cambio por Giannis Antetokounmpo.

A pesar de sentir una evidente falta de respeto internamente, el jugador ha decidido pasar la página. "Elijo concentrarme en lo que me importa. Ha sido una transición loca", confesó el estelar alero. Ahora, su mente está enfocada en no mirar atrás y en construir un nuevo legado.

La hermandad con Jayson Tatum

Uno de los temas más esperados de la jornada fue su actual relación con su excompañero, Jayson Tatum. Brown fue sumamente honesto y reveló que "en realidad" no han cruzado palabras desde el sorpresivo traspaso. A pesar del silencio y la distancia, dejó claro que no guarda ningún tipo de rencor.

Para Brown, el título obtenido juntos en Boston forjó un vínculo absolutamente imborrable. "Ganamos un campeonato juntos; eso implica una hermandad o un legado para toda la vida", reflexionó. Aunque reconoció que toda relación sufre altibajos, aseguró que de su parte "solo hay respeto" hacia Tatum.

Un nuevo inicio en Filadelfia

Con los Celtics en el retrovisor, Brown se enfoca en su nueva y prometedora familia deportiva. Estrellas como Tyrese Maxey, Joel Embiid y la flamante adquisición, LeBron James, lo contactaron rápidamente para darle la bienvenida. Su objetivo ahora es sacrificarse por el equipo, aportar su talento y ganarse el respeto de la exigente ciudad.

El reencuentro con LeBron añade un matiz muy especial e ilusionante a esta nueva etapa. Cabe recordar que James defendió públicamente la candidatura de Brown al MVP la temporada pasada. Ahora, compartiendo vestuario, ambos buscarán transformar esa química y respeto mutuo en un campeonato para los Sixers.