Encrucijada en Denver: Los Nuggets negocian el traspaso de Peyton Watson tras el estancamiento contractual

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El futuro de Peyton Watson con los Denver Nuggets atraviesa sus horas más decisivas de la pretemporada. Según información revelada por Shams Charania, la franquicia de Colorado se encuentra negociando activamente acuerdos de sign-and-trade con tres contendientes de peso en la liga: los Milwaukee Bucks, los Cleveland Cavaliers y los LA Clippers.

El joven alero de 23 años, conocido por su versatilidad e impacto defensivo, ha entrado en una fase crítica de su agencia libre restringida. Ante la imposibilidad de llegar a un punto medio en las cifras para un contrato multianual (tras ofertas iniciales de Denver que rondaban los 70 millones de dólares por cuatro años, distantes de sus pretensiones económicos), el escenario de un traspaso mediante firma se ha convertido en la vía prioritaria para ambas partes.

La opción de la 'Qualifying Offer': Un riesgo para ambas partes

Si los Nuggets no logran estructurar una transacción que satisfaga sus pretensiones de retorno, el entorno del jugador evalúa seriamente la opción de aceptar la oferta cualificada de un año por 6.5 millones de dólares para la temporada 2026-27.

Esta maniobra permitiría a Watson salir al mercado como agente libre sin restricciones en el verano de 2027. Si bien implica rechazar dinero garantizado a largo plazo en el inmediato, le otorgaría el control total sobre su próximo destino profesional, dejando a Denver en riesgo de perder a un talento desarrollado en casa sin recibir compensación alguna un año más tarde.

Impacto en el límite salarial

La compleja situación financiera de Denver, presionada por las restricciones del segundo apron de impuestos de lujo del convenio colectivo de la NBA, limita el margen de maniobra de la gerencia. De concretarse el traspaso hacia Milwaukee, Cleveland o Los Ángeles, los Nuggets no solo aliviarían su futura masa salarial, sino que obtendrían activos valiosos antes de que la relación contractual se vuelva irreversible.