Prudencia en la capital: Los Wizards postergan la extensión de Anthony Davis hasta el inicio del curso

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El futuro a largo plazo de Anthony Davis con los Washington Wizards ha quedado oficialmente en pausa. De acuerdo con un reporte del portal especializado The Athletic, la directiva del conjunto capitalino ha optado por no iniciar negociaciones para una extensión contractual con el pívot veterano sino hasta que arranque formalmente la temporada regular de la NBA.

La postura de la organización responde a un enfoque estrictamente cauteloso. La gerencia encabezada por el área deportiva parece estar esperando a que Davis demuestre que puede mantenerse sano en la pista antes de comprometer una suma cuantiosa en un acuerdo a largo plazo.

La salud como factor determinante para el gran contrato

A pesar de su indudable jerarquía como uno de los interiores más dominantes de la liga en ambos lados de la cancha, el historial de molestias físicas de Davis sigue siendo el principal punto de reparo para la franquicia. Con la masa salarial del equipo bajo una cuidadosa reestructuración, los Wizards buscan garantías sobre la durabilidad del jugador de 33 años antes de ofrecerle un contrato máximo.

Esta decisión traslada la presión directamente al rendimiento inicial de Davis en las primeras semanas de competición. Si el ala-pívot/pívot logra exhibir regularidad física y liderazgo en el arranque del torneo, la directiva de Washington reabrirá la mesa de diálogo para cerrar el acuerdo multimillonario que asegure su continuidad como el pilar central del proyecto.