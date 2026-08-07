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Venezuela se postula esta ciudad para la próxima edición de los Juegos Centroamericanos

Venezuela superó en estos juegos su producción de medallas de oro y totales con respecto a la última edicicón 

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Meridiano

Viernes, 07 de agosto de 2026 a las 12:23 am
Venezuela se postula esta ciudad para la próxima edición de los Juegos Centroamericanos
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El Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports aprobó formalmente la hoja de ruta para evaluar la candidatura presentada por el Comité Olímpico Venezolano (COV), con el objetivo de definir si la capital venezolana albergará la XXVI edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

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La decisión da inicio al procedimiento reglamentario para analizar la viabilidad técnica, financiera, política e institucional del proyecto, sin que ello implique aún la designación oficial de la sede.

Fecha límite para presentar la propuesta

Según la resolución, el COV dispondrá de un plazo máximo de 90 días para presentar el expediente definitivo de la candidatura. Una vez auditada la documentación, la Comisión de Futuras Sedes tendrá hasta 30 días para realizar una inspección sobre el terreno en Caracas.

Posteriormente, en un lapso adicional de 30 días, el Comité Ejecutivo revisará el informe final para determinar los pasos a seguir y evaluar la posible convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, órgano competente para tomar la decisión final.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, ratificó que la evaluación se desarrollará bajo estrictos mecanismos de transparencia y objetividad. La propuesta de la capital cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Venezuela expresado el pasado 20 de mayo de 2026, misma fecha en que la presidenta del COV, María Soto, formalizó la solicitud.

El proceso, reprogramado tras postergarse una fecha previa fijada para el 22 de julio debido a eventos sísmicos en el país, retoma así su curso ordinario en la agenda deportiva regional.

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