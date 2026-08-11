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Mundial de Voleibol Femenino U17: Venezuela alcanza victoria importante de cara a la clasificación

Venezuela volverá a ver acción este próximo 11 de agosto, cuando deban medirse a Filipinas por el último partido de su grupo

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Meridiano

Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 09:05 pm
Mundial de Voleibol Femenino U17: Venezuela alcanza victoria importante de cara a la clasificación
Foto: Cortesía
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Hora de hablar de la selección femenina sub-17 de voleibol que está representando a Venezuela en el Mundial Femenino U17 celebrado en Chile. Las criollas sumaron una nueva victoria en el torneo al vencer 3-0 ante Túnez.

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Las venezolanas volvieron a sentir lo que era ganar en la competencia, después de haber registrado una caída el pasado 8 de agosto por marcador similar ante su par de China.

Posterior a ese episodio, la selección nacional pudo construir ese triunfo este 10 de agosto con tres sólidos sets, que se terminaría llevando con parciales de  25-12, 25-10 y 25-21.

¿Quiénes brillaron por Venezuela?

Hay dos nombres a poner sobre la mesa. No son otras que Yalesca Colina y Fabianny Carima, quienes se echaron el equipo al hombro y se erigieron como las que más puntuaron por las nuestras. Registraron quince y once anotaciones, respectivamente.

En el computo general, el equipo criollo sumó 38 ataques, mientras que su rival solo fue capaz de hilvanar 22. No obstante, otro aspecto que ayudó a la victoria fue que el colectivo se hizo fuerte en el servicio, con saldo de nueve aciertos directos contra tres de sus rivales.

El combinado nacional volverá a ver acción este próximo 11 de agosto, cuando deban medirse a Filipinas por el último partido de su grupo, justamente el país que le persigue en la tabla del Grupo B.

Hay que recordar que a la fase de eliminación directa avanzan los cuatro primeros equipos de cada grupo, en este momento Venezuela estaría precisamente asegurando mantenerse en el torneo.

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