Cocodrilos de Caracas y Real Madrid se unen de manera inédita

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La organización Cocodrilos de Caracas recibió una cordial invitación este domingo, 30 de agosto, para disfrutar del compromiso de LaLiga entre el Real Madrid y el Málaga.

Así lo dio a conocer el quinteto "Saurio" a través de su plataforma de Instagram, en lo que significa un encuentro inédito entre estas dos franquicias que dieron una muestra de afecto a pesar de tratarse de disciplinas diferentes.

La directiva de Cocodrilos disfruta el juego en el palco del Santiago Bernabéu

El conjunto blanco goleó al Málaga 4-0 y la directiva de Cocodrilos fue representada por José Custodio, su gerente, quien se reunió con parte también de la directiva "Merengue" e intercambiaron camisetas como muestra de afecto entre ambas organizaciones.

Además, Custodio pudo disfrutar del desafío en el palco de honor, una vista privilegiada en uno de los estadios más emblemáticos del mundo. "Este encuentro sirvió para fortalecer lazos institucionales entre ambas organizaciones deportivas", fue parte del mensaje que compartió Cocodrilos con este encuentro entre instituciones.

Cocodrilos agradece al Real Madrid por su aporte tras el terremoto

Con este comunicado de fortalecimiento de relaciones, la organización capitalina también agradeció al Madrid por su aporte tras el terremoto del pasado 24 de junio, el cual fue de un millón de euros.

"La organización extiende un reconocimiento muy especial al presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, cuya extraordinaria e histórica gestión al frente de la entidad merengue ha dejado un legado imborrable en el deporte mundial, transformando la institución con una visión de excelencia, liderazgo y compromiso social sin precedentes", añadieron.