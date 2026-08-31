Mira el histórico acuerdo que prepara la RFEF para el fútbol femenino

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El fútbol femenino español se encuentra a las puertas de dar un salto cualitativo monumental en materia de derechos sociales, conciliación y bienestar para las atletas.

Según ha avanzado la destacada jugadora Alexia Putellas en las páginas de El País y ha podido confirmar este medio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra ultimando los detalles de un acuerdo histórico que marcará un antes y un después en la disciplina.

La iniciativa permitirá que las futbolistas profesionales tengan la posibilidad de congelar sus óvulos, una medida sanitaria y laboral largamente anhelada que busca dotar a las deportistas de la tranquilidad necesaria para compatibilizar de manera óptima las exigencias de la alta competición con el deseo personal de ser madres en el futuro.

Esta pionera resolución estructural no surge de la nada; se suma y consolida dentro del abanico de iniciativas orientadas a la conciliación familiar y profesional que la Federación ya ha ido poniendo en marcha de forma progresiva en los últimos tiempos, reafirmando su compromiso con la protección integral de las jugadoras.

Respaldado por las protagonistas

La revelación de este acuerdo pone de manifiesto la importancia de la voz de las referentes del balompié nacional a la hora de impulsar políticas que transforman la industria deportiva desde su base.

Poder planificar la maternidad sin el temor a que coincida de forma abrupta con los años de mayor rendimiento sobre los terrenos de juego representa una conquista sin igual a nivel europeo.

Con este paso al frente, la RFEF se posiciona a la vanguardia internacional en la gestión de los derechos laborales y humanos de las futbolistas, garantizando que el talento, el bienestar y la proyección de las atletas avancen en perfecta sintonía.