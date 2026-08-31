Este aficionado deja su auto en medio de la calle para pedirle un autógrafo a Messi

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Nadie sabría cómo reaccionar si se cruza a Lionel Messi en la cotidianidad de un día común y, recientemente, se evidenció una de las reacciones más arriesgadas por lograr el objetivo de conseguir la firma del astro argentino.

Mediante unas imágenes compartidas por el portal Récord México, se evidencia cómo un señor se da cuenta que quien está en el carro delante de él es la "Pulga".

Mira lo que hace este padre por conseguir el autógrafo de Messi

Sin pensarlo dos veces, le indicó a su hijo que se bajara de su coche en medio del tráfico y ambos fueron corriendo hasta el automóvil de adelante, dejando su carro inmovilizado en medio de la calle.

Mientras corrían, avanzó un poco la cola y no detuvieron su carrera, hasta que unos metros más adelante, Lio se pudo detener y logró firmarle varios accesorios que tenían alusivos al fútbol y a la selección argentina: un balón, unos tacos, una camiseta y la camisa que el niño llevaba puesta.

Posteriormente, regresaron hasta su coche igualmente corriendo porque el tráfico estaba detenido allí, debido a que habían dejado el automóvil estacionado sin chófer para ir en busca de la firma de Messi.

A pesar de ese gran recuerdo, este lunes, 31 de agosto, no deja de ser un día bastante emotivo, debido a que el astro argentino anunció su retiro como jugador de la selección albiceleste, con quienes consiguió la Copa del Mundo y un par de Copas Américas.