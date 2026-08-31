Alejandro Marqués debuta con gol en el fútbol español

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La pólvora del delantero venezolano Alejandro Marqués ha comenzado a hacer efecto en el fútbol español. En la Segunda División, se vistió de protagonista al conseguir su primera anotación oficial con la camiseta del Granada CF, contribuyendo de manera directa en la victoria por 1-3 en su visita al terreno del Córdoba.

Con apenas tres partidos disputados en este arranque de campaña, el ariete de la Vinotinto ya sabe lo que es celebrar con su nueva afición, abriendo el camino hacia una regularidad que tanto él como el cuerpo técnico ansían consolidar.

Tanto el entorno del club andaluz como la selección nacional confían plenamente en que este estreno goleador sirva como el trampolín definitivo para que el atacante recupere su mejor versión y su olfato artillero en la categoría de plata del balompié español.

Viejo conocido de los terrenos españoles

El buen rendimiento mostrado en este inicio no es casualidad, sino el reflejo de la madurez adquirida por el delantero a lo largo de su trayectoria.

Alejandro Marqués cuenta con un amplio recorrido en el fútbol de España, habiendo formado parte en etapas anteriores de instituciones de gran solidez formativa y competitiva como el FC Barcelona, el CD Mirandés y el RCD Espanyol, experiencias que hoy le otorgan un conocimiento privilegiado de las exigencias del torneo.

Con la confianza renovada tras su primera diana y el respaldo de sus compañeros, el ariete apunta a ser una de las referencias ofensivas llamadas a marcar diferencias en las aspiraciones del Granada durante el curso actual.