¿Se marcha? Estos son los números de David Martínez con Los Ángeles FC

Suscríbete a nuestros canales

Con el horizonte apuntando directamente hacia el "Viejo Continente", el nombre de David Martínez acapara los titulares del mercado internacional.

Ante su posible llegada al fútbol europeo, resulta imperativo detenerse a repasar el balance y la huella que ha dejado el extremo venezolano en su etapa dentro de la Major League Soccer defendiendo los colores de Los Ángeles FC.

Desde su desembarque en el año 2024 procedente del Monagas SC, la "Joya" Vinotinto asumió el reto con madurez y desparpajo. A pesar de su juventud, el atacante no tardó en ganarse la confianza de la estructura técnica, consolidándose de manera paulatina como una pieza de peso dentro del XI titular del conjunto californiano.

En total ha disputado 96 partidos oficiales, superando la barrera de los 4.100 minutos sobre el terreno de juego, un volumen de alta exigencia que ha pulido su lectura táctica y su capacidad de competir en la élite.

Sus mejores estadísticas

Pero, más allá del desgaste físico y la regularidad en las alineaciones, el aporte en el último tercio de la cancha ha sido el principal estandarte del extremo criollo. Con la camiseta angelina, firmó 21 goles y aportó 10 asistencias, cifras que demuestran su influencia directa en la generación de peligro ofensivo.

Como es natural en la curva de desarrollo de cualquier joven talento, su paso por el fútbol estadounidense ha tenido tramos de altibajos propios de la transición hacia el profesionalismo de máxima exigencia. Sin embargo, el balance general confirma con creces que se trata de un jugador con un techo competitivo prometedor.

A sus 20 años y con el bagaje acumulado en el fútbol venezolano y la MLS, David Martínez se podría despedir de Los Ángeles dejando la sensación de haber madurado el talento necesario para brillar en su próxima aventura en Europa.