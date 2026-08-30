Entrenador del Málaga explota contra el Real Madrid: "Si les soplas, es falta"

Suscríbete a nuestros canales

La goleada por 4-0 encajada por el Málaga en su visita al Estadio Santiago Bernabéu dejó secuelas profundas que trascendieron el análisis táctico del terreno de juego. Más allá del vendaval futbolístico desplegado por el Real Madrid, la rueda post-partido acaparó los focos debido a las directas declaraciones del entrenador del cuadro malaguista, Juan Funes.

Visiblemente molesto por el desarrollo de las acciones y la balanza en las divididas, el estratega blanquiazul lanzó un dardo sin filtros hacia el trato preferencial que, a su juicio, perciben los equipos grandes de LaLiga en momentos clave de los encuentros. La frustración acumulada en este arranque de curso estalló ante los medios de comunicación.

"Te llevas la sensación de que si les soplas es falta, y que nosotros tenemos que tener sangre para que la pite... Ya ocurrió con el Atlético de Madrid", expresó.

Arranque liguero decepcionante

Las palabras del técnico reflejan la tensión lógica de un inicio de temporada que se ha tornado sumamente complejo para el conjunto andaluz. Con apenas un punto sumado en tres partidos disputados, el Málaga se encuentra instalado en el puesto 19 de la tabla, encendiendo las alarmas tempranas en la planificación del cuerpo técnico.

La urgencia por enderezar el rumbo deportivo es máxima en la entidad boquerona. Si bien la visita al Bernabéu entraba en los cálculos de dificultad extrema, la necesidad de reencontrarse con las buenas sensaciones y sumar de a tres apremia en el horizonte inmediato para evitar que los fantasmas de la parte baja comiencen a pesar demasiado temprano en el campeonato.