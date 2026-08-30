David Martínez cerca de dar el paso al fútbol europeo

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De acuerdo con la información adelantada por el periodista deportivo Fernando Petrocelli, el habilidoso extremo venezolano David Martínez se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Midtjylland, uno de los clubes más competitivos y protagonistas de la Superliga de Dinamarca.

De concretarse la operación en las próximas horas, el joven atacante de la Vinotinto estaría experimentando su primera aventura en el fútbol europeo.

Hasta la fecha, la trayectoria de la "Joya" ha estado marcada por su etapa formativa en el fútbol venezolano vistiendo los colores del Monagas SC, seguida de su experiencia de crecimiento en la Major League Soccer con el LAFC de Estados Unidos.

El posible destino no podría ser más tentador para su progresión: el FC Midtjylland finalizó como subcampeón de la pasada temporada en el torneo liguero danés y ha asegurado de manera reciente su clasificación a la fase de liga de la UEFA Conference League, garantizando una vitrina continental de máxima exigencia.

Solvencia ofensiva y cuota goleadora

El interés del conjunto escandinavo por el atacante criollo no es casualidad. En la presente temporada, ha demostrado un rendimiento sobresaliente, registrando un total de 10 goles y una asistencia en 29 partidos disputados, números que avalan su impacto en el último tercio de la cancha y su capacidad de desequilibrio por las bandas.

La llegada del extremo a territorio danés representaría un paso gigantesco en su carrera, consolidándolo como una de las realidades con mayor proyección de la nueva generación del fútbol venezolano.

Los próximos días serán claves para ultimar los detalles de una operación que promete sacudir el mercado de fichajes para los talentos emergentes de la Vinotinto.