La Vinotinto

Vinotinto de playa se medirá a esta selección en la semifinal del Sudamericano

La fase inicial del certamen continental concluyó en la capital peruana con triunfos clave de la Verdeamarela, la Tricolor y La Roja

Por

Wandor Dumont
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 11:03 pm
Vinotinto de playa se medirá a esta selección en la semifinal del Sudamericano
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El Estadio Playa Agua Dulce de la capital peruana albergó el cierre de la ronda de grupos de la Conmebol Sub-20 de Fútbol Playa correspondiente al año 2025. La jornada de este jueves 27 de agosto definió la fase decisiva de la competición.

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Colombia se quedó con la cima del grupo A después de remontarle el marcador a la Vinotinto con dos goles en los últimos 33 segundos del partido. En el cierre de esta zona, Chile venció 5-3 en penales al anfitrión Perú tras un emocionante empate 4-4 en el tiempo reglamentario.

En el grupo B, Ecuador goleó 5-1 a Uruguay con dobletes de Roberto Medina y Erick Loor para finalizar cuarto, mientras que Brasil amarró el liderato de la zona y terminó la fase de forma invicta al vencer 2-1 a Paraguay con un doblete de Gabriel Lemos.

¿Cuándo vuelve a jugar Venezuela?

Al término de los compromisos, Brasil y Colombia finalizaron en lo más alto de sus respectivas zonas, ahora se medirán contra Paraguay y Venezuela que avanzaron como segundas de grupo. Los cuatro combinados se verán las caras este sábado 29 de agosto para definir a los finalistas del torneo.

Colombia y Paraguay definirán al primer finalista en el comienzo de la jornada a las 2:00 pm hora de Perú, mientras que la Vinotinto cerrará el día frente a la favorita Brasil a las 5:00 pm tiempo de Caracas (16:00 hora local). Recordemos que es la primera vez que Venezuela avanza a la ronda de semifinales; en las tres ediciones previas, el mejor resultado del combinado nacional fue un sexto lugar en 2017.

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