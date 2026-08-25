Entrenador del Bologna se deshace en elogios por esta joya Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El crecimiento del balompié venezolano en Europa continúa escribiendo páginas doradas. El joven mediocampista Marco Libra ha dado un gran salto en su carrera al ganarse su puesto en la primera plantilla del Bologna para la presente temporada de la Serie A

Las destacadas actuaciones del volante de 18 años durante la pretemporada terminaron por disipar cualquier duda del cuerpo técnico encabezado por el estratega Domenico Tedesco, quien elogió la evolución del canterano.

"Tiene personalidad, tiene un motor importante en ambas fases, da una mano cuando hay que defender aunque él es un jugador ofensivo. Estamos contentos porque hemos descubierto a este jugador que es una adquisición importante para nosotros", destacó.

Asimismo, remarcó la necesidad de mantener la mesura ante un talento en plena etapa de maduración: "Es muy joven, somos pacientes, debe serlo él también... Ha tenido unas semanas buenas; no buenas, muy buenas. Por eso hemos decidido tenerlo con nosotros".

La visión de Vizcarrondo

El impacto de esta convocatoria no tardó en reflejarse en la dinámica competitiva del club rossoblù. En el reciente estreno liguero ante la Lazio, pese al revés por la mínima (0-1), Marco Libra formó parte de la lista de convocados e integró el banquillo de suplentes.

Este paso al primer equipo guarda una conexión directa con la planificación estratégica de la selección nacional. Durante la pasada fecha FIFA, en la cual hizo su debut con la Vinotinto Absoluta, Oswaldo Vizcarrondo manifestó su intención de acelerar su salto al profesionalismo, replicando casos como el de Luis Balbo con la Fiorentina.

Con disciplina, talento y un respaldo incondicional tanto en su club como en la selección, Libra se alza como una de las grandes esperanzas de futuro para el fútbol venezolano en el concierto internacional.