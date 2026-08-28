Oswaldo Vizcarrondo le lanza un dardo a jugadores de la Vinotinto: "No tengo la potestad de retirar a nadie"

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Hace varios días, Josef Martínez, delantero de la Vinotinto, afirmó que había sido despedido de la selección y este jueves, obtuvo una respuesta por parte del seleccionador venezolano, Oswaldo Vizcarrondo, al respecto.

Las declaraciones del delantero levantaron muchas hipótesis, tras su afirmación: "Bueno, ellos me despidieron, así que no tengo nada que hacer allí", lo que llamó la atención fue la manera en la que lo dijo. Además, está el caso de Yeferson Soteldo, quien por temas de indisciplinas y lesiones había estado ausente del combinado nacional e incluso, José "Brujo" Martínez también se puede incluir.

Oswaldo Vizcarrondo aclara que no puede retirar a ningún futbolista

Ante las dudas que surgieron al respecto, el actual seleccionador Vinotinto fue consultado en el programa Vinotinto Radio y dejó clara su posición, asegurando que no están completamente descartados para él.

"Yo no tengo la potestad de retirar a nadie, yo selecciono, ese es mi rol. Dentro de eso están los comportamientos", indicó Oswaldo Vizcarrondo de forma contundente.

Finaliza el módulo de preparación de la Vinotinto

Este jueves concluyó un módulo de preparación en el CNAR de la selección nacional, bajo el mando justamente de Vizcarrondo, donde asistieron puros futbolistas de la Liga Futve.

El trabajo había iniciado el pasado domingo y es parte del proceso que quiere llevar a cabo el entrenador criollo, involucradno a la mayoría de los jugadores posibles.