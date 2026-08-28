Premier League: Gonzalo García le muestra al Madrid lo que perdió con gran inicio en el Fulham

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid adquirió varias piezas nuevas en la temporada muerta y, para que obtuvieran el cupo, tuvieron que deshacerse de algunos jugadores. Uno de esos casos es el de Gonzalo García, quien les dejó un mensaje con su gran inicio de temporada en el Fulham.

El joven delantero español se marchó al fútbol de Inglaterra a petición de quien fue su entrenador la temporada pasada justamente en la oncena "Merengue", Álvaro Arbeloa, y vaya que su adaptación está siendo bastante rápida.

Gonzalo García marca un golazo

En el choque de debut de la campaña para él (Gonzalo) y para el Fulham, rápidamente abrió su registro goleador, aunque no pudo evitar la derrota de su oncena 2-3 ante el Chelsea.

Sin embargo, en la jornada de hoy, un duelo de copa, el Fulham goleó 3-0 y el español se encargó de ponerle la "guinda al pastel". Gonzalo mostró rapidez, habilidad y destreza, tras tomar el balón un poco más adelante de la mitad de la cancha, hacer un autopase para dejar atrás al último defensor y luego dejar colgado al portero, quien intentaba anticiparlo, para definir como todo un crack sin nadie en la portería, teniendo poco ángulo.

¿Podrá Endrick hacer un buen papel como ´9´ en el Madrid?

Cabe destacar que Gonzalo fue vendido tras el regreso de Endrick al Real Madrid, luego de una brillante actuación en el Lyon. No obstante, la interrogante sigue estando en cómo le irá en su segunda oportunidad con el conjunto blanco.

En las primeras de cambio, Endrick no ha visto acción debido a una lesión, pero las miradas estarán bien puestas en su regreso porque, dependiendo de su actuación, la afición comenzará a cuestionarse si era mejor quedarse con Gonzalo García.