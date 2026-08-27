Barcelona responde al Atlético de Madrid a través de un directivo

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Los días más recientes han estado marcados por un nombre en el mundo del fútbol: Julián Álvarez, quien tiene un deseo particular de ser jugador del FC Barcelona, operación que han cerrado desde el Atlético de Madrid, su actual club.

En medio de todo lo que esto ha significado se generó un duelo de declaraciones entre los clubes. El primero en hablar fue su máximo responsable ejecutivo y consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, palabras que luego fueron respondidas por Rafa Yuste, vicepresidente azulgrana.

El marco del duelo de mensajes públicos fue el sorteo de la fase Liga de la Champions. "Nos indigna aún más, porque nos repugna la falsedad, la falta de ética y de profesionalidad del Barça. Solo podemos insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Como director general y principal gestor del club tengo el apoyo de todos y la única dirección segura y firme es esta: no va a ser transferido al Barça. Llevo treinta y pico años en el mundo del fútbol y lo que tengo es mi palabra y puedo decir que el jugador no va a ser transferido al Barça", expresó inicialmente Marín.

Unas declaraciones que no pasarían debajo de la mesa para el sector culé, que tuvo en Yuste el primero es responderle con contundencia.

¿Qué dijo el vicepresidente de Barcelona?

En los micrófonos de Movistar el azulgrana quiso, en primer lugar, defender el trabajo que hacen desde el club catalán: "Lo que me sorprende es que, conociendo a Gil Marín, haya hecho estas declaraciones. Es faltar a la educación, al respeto. Quiero decir que nuestro presidente, nuestro departamento deportivo, todo el club, ha sido un ejemplo de trabajo y profesionalidad durante muchísimos años. Estas palabras traspasan una línea roja. No las entiendo en absoluto. No las comparto y me indignan".

Y luego agregó: "Nos hemos saludado porque considero que en esta vida hay que tener valores como la educación. He cruzado palabras tanto con el presidente Enrique Cerezo como con la familia Gil y hemos compartido nuestros sentimientos".

Eso último en referencia a que se les vio antes del sorteo conversando. "Les he dicho que estamos tranquilos. En nuestra conciencia no cabe hacer las cosas fuera de los parámetros del club", apuntó.

En medio de todo, falta esperar por lo que tenga que decir el propio presidente de Barcelona, Joan Laporta, que suele ser quien sea el primero en salir al paso a los ataques que llegan desde afuera.