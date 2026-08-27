El fin de la novela: Enzo Fernández se muda a Manchester

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La novela sobre el futuro de Enzo Fernández está a punto de concluir tras alcanzarse un acuerdo definitivo entre los clubes.

El mediocampista argentino de 25 años será el nuevo refuerzo estrella del Manchester City, dirigido por Enzo Maresca. Los "Citizens" desembolsarán una impresionante cifra cercana a los 140 millones de euros para concretar este fichaje megamillonario.

El campeón del mundo firmará un contrato a largo plazo hasta el año 2032, con la opción de extender su vínculo por una temporada adicional. Ante su inminente salida, el jugador ya no fue convocado por el técnico Xabi Alonso para el reciente duelo del Chelsea en la Carabao Cup.

El fin de una era en Londres

Fernández cierra una etapa de tres años y medio vistiendo la camiseta de los "Blues", donde llegó a portar la cinta de capitán. Durante su estadía en el club londinense, logró levantar dos trofeos internacionales: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025.

Curiosamente, el mediocampista no coincidirá en Stamford Bridge con su compatriota Emiliano "Dibu" Martínez, quien acaba de unirse al Chelsea.

Ahora, su principal desafío en Mánchester será tomar las riendas del mediocampo y llenar el inmenso vacío dejado por la estrella española Rodri. Esta incorporación se suma a la del joven talento marroquí Ayyoub Bouaddi, por quien el City ya había pagado 100 millones de euros.

Tensión con la afición del Chelsea

La relación entre el volante argentino y los seguidores londinenses se había deteriorado gravemente a lo largo de este 2026. Las fricciones comenzaron cuando el jugador declaró que le gustaba "mucho Madrid", lo que en Inglaterra fue interpretado como un guiño al club merengue. La situación empeoró durante el Mundial de 2026, tras su golazo y polémico festejo del "Topo Gigio" ante Inglaterra en las semifinales.

El rechazo llegó a su punto máximo semanas atrás, cuando la afición lo abucheó durante un partido amistoso frente a la Real Sociedad. En ese mismo encuentro, algunos hinchas lo provocaron exhibiendo una bandera con la corona británica asignada a las Islas Malvinas.

Una máquina de mover millones

Con este nuevo movimiento, Enzo Fernández reafirma su estatus como uno de los futbolistas que más dinero ha generado en el mercado europeo.

En su corta carrera profesional, el mediocampista ya ha movilizado un asombroso total de 279 millones de euros en apenas tres transferencias.

Su historial de ventas se desglosa de la siguiente manera: