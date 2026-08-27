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Directivo del Atlético vuelve a cargar contra Barcelona por Julián Álvarez

Julián Álvarez no ha entrenado con el Atlético en los últimos dos días, mientras se mantiene su deseo de ir a Barcelona

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Meridiano

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 02:19 pm
Directivo del Atlético vuelve a cargar contra Barcelona por Julián Álvarez
Foto: Cortesía
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El nombre de Julián Álvarez sigue generando máxima tensión entre dos clubes en España: el FC Barcelona y Atlético de Madrid. Este último volvió a soltar fuerte comentarios para el lado azulgrana. 

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El encargado de dar voz a los nuevos dardos fue uno de los protagonistas de la situación desde hace un tiempo: Miguel Ángel Marín, directivo de los colchoneros y máximo accionista del club. 

Las palabras de Marín se dieron tras el sorteo de la fase Liga de la Champions para el programa Movistar +, en las que fue consultado por la situación del jugador argentino que quiere vestir los colores blaugranas.

Las palabras del directivo del Atlético contra Barcelona

Miguel Ángel comentó que el jugador está muy mal por la situación que atraviesa en este momento, que lo ha mantenido alejado de los entrenamientos en los últimos dos días: "Julián está realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento porque lo conozco muy bien es una gran futbolista y persona, pero está completamente confundido".

A su vez, fue cuando entró nuevamente a cerrar cualquier posibilidad de que el futbolista pueda recalar en el vestuario culé en este mercado de fichajes. 

"Nos indigna aún más, porque nos repugna la falsedad, la falta de ética y de profesionalidad del Barça. Solo podemos insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Como director general y principal gestor del club tengo el apoyo de todos y la única dirección segura y firme es esta: no va a ser transferido al Barça. Llevo treinta y pico años en el mundo del fútbol y lo que tengo es mi palabra y puedo decir que el jugador no va a ser transferido al Barça", dijo.

Y agregó: "Nuestra intención, mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios al Atlético, porque para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián es un gran jugador. Si llegase a pedir lo contrario, lo valoraríamos, pero en ningún momento se iría al FC Barcelona".

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