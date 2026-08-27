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Champions League: Estos serán rivales del Atlético de Madrid en la fase de liga

Los rojiblancos tienen la responsabilidad de trascender en el torneo continental

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Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 01:01 pm
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