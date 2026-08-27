Champions League: Estos serán rivales del Atlético de Madrid en la fase de liga

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El equipo de Diego Pablo Simeone, tendrá un camino para nada accesible en la fase de liga de la Champions League 2026-2027
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Los rojiblancos tienen la responsabilidad de trascender en el torneo continental
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