Este venezolano se enfrentará al Real Madrid en la Champions League

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El Grimaldi Forum ha desvelado el mapa de ruta que marcará el pulso del fútbol continental para la temporada. Tras celebrarse el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Shakhtar Donetsk ha quedado encuadrado en un calendario de máxima exigencia que deparará noches inolvidables para el balompié venezolano.

El sorteo determinó que el conjunto ucraniano se medirá ante ocho potencias y habituales del torneo europeo. Su camino en esta fase de liga contempla enfrentamientos directos frente al Real Madrid, Inter de Milán, Sporting de Portugal, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, RB Leipzig, AEK Atenas y Slovan Bratislava.

De esta forma, el extremo venezolano Gleiker Mendoza tendrá la oportunidad dorada de medirse cara a cara sobre el césped con algunos de los clubes más poderosos y laureados del mundo, como el coloso merengue o el conjunto nerazzurri, en una vitrina internacional de proporciones incalculables.

Único embajador Vinotinto en la máxima cita

Cabe destacar, que la presencia del atacante Vintotinto en este selecto grupo adquiere un valor histórico y excepcional para el deporte nacional.

Tras definirse las plantillas y los bombos, el extremo se consolida como el único jugador venezolano presente en la fase de liga de la UEFA Champions League para la temporada 2026/27, convirtiéndose en el abanderado criollo en la competición de clubes más prestigiosa del planeta.

Con los rivales definidos y la ilusión por bandera, el Gleiker Mendoza se alista para vivir una campaña de ensueño en el concierto europeo.