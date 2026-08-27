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Champions League: Estos serán rivales del Barcelona en la fase de liga

Los blaugranas son uno de los principales candidatos a levantar la "Orejona"

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Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 12:43 pm
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