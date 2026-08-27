Sorteo de la Champions League: Definidos todos los cruces de la fase de liga

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El momento más esperado por el continente ha llegado. Este jueves 27 de agosto de 2026, el Grimaldi Forum de Mónaco vestirá sus mejores galas para acoger el sorteo oficial de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Bajo el formato de liguilla, los mejores equipos del mundo conocerán hoy su hoja de ruta continental en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Con la presencia de los gigantes de la UEFA y bajo la atenta mirada de entrenadores y directivos, Mónaco vuelve a convertirse en el epicentro absoluto del balompié mundial.

Arranca el sorteo de la fase liga

Rivales del Bombo 4

Rivales del Bombo 3

Los rivales del venezolano Gleiker Mendoza con el Shakhtar Donetsk serán: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK y Bratislava.

Rivales del Bombo 2

Así quedan los rivales del Bombo 1

El Bayern Múnich se mide ante Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praha y Viking.

El Atlético de Madrid chocará ante Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking y Stuttgart.

El Barcelona jugará ante Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

El Manchester City se medirá al PSG, Barcelona, Sporting Portugal, Oporto, Nápoles, Leipzig, AEK Atenas y Lens.

El Real Madrid se enfrentará a Inter, Arsenal, PSV; Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK Linz y AEK de Atenas.

Gala del sorteo de la Champions League

- UEFA President’s Award

La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, se lleva otro de los premios entregados en esta gala. La UEFA destaca su aporte fuera del fútbol y su excelencia profesional.

- Premio UEFA Respect: Beyond the Game

El zaguero del PSG, Marquinhos, es el primer ganador de la historia de este premio. La UEFA lo reconoce por sus gestos de amabilidad, dignidad, solidaridad y empatía.

- Así están conformados los bombos

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, RC Lens, Viking y Sabah FK.