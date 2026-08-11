El PSG busca el récord del Real Madrid en la Champions League

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El horizonte del París Saint-Germain está trazado con letras doradas. Tras un periodo de descanso, la plantilla parisina ha regresado a los entrenamientos y se alista para disputar la final de la Supercopa de Europa ante Aston Villa.

Luis Enrique, el artífice de los éxitos europeos más recientes del club, ha comparecido ante los medios para dejar claro que el objetivo es nada menos que la historia grande del fútbol.

Habiendo conquistado las últimas dos ediciones de la UEFA Champions League, el conjunto francés se encuentra ante la oportunidad de entrar en un terreno exclusivo y mítico: levantar la tercera orejona de forma consecutiva, un hito que hasta ahora solo ha sido logrado por el Real Madrid.

Reto sin precedentes

El técnico español, consciente del calibre de la gesta que tienen frente a sí, ha transmitido a su vestuario la magnitud de este desafío único. Sus palabras ante la prensa reflejan el respeto y, a la vez, la determinación que inspira esta meta histórica.

"Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel. Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto el Real Madrid", afirmó.

Con esta consigna, Luis Enrique reafirma su voluntad de perpetuar la hegemonía del PSG en el continente, buscando coronar una temporada que, de cumplirse las expectativas, colocaría al club parisino en lo más alto del panteón futbolístico mundial.