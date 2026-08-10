¡Casi cerrado! El PSG ultima la oferta definitiva por Ferran Torres

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El futuro de Ferran Torres está cada vez más cerca de quedar resuelto, con el Paris Saint-Germain como destino para la próxima temporada. El delantero viene de anotar uno de los goles más importante en la historia de España para conquistar el Mundial 2026.

El atacante español ya alcanzó un acuerdo personal con el conjunto francés, por lo que ahora solamente resta que Barcelona y PSG finalicen las negociaciones para concretar su traspaso. Las conversaciones entre Deco y Luis Campos, responsables deportivos de ambos clubes, se han intensificado durante los últimos días y las posturas están muy cercanas.

La operación se cerraría por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, cifra que ya habría sido pactada de manera verbal entre los directores deportivos. Ahora, Campos debe plasmar ese acuerdo en una propuesta formal que será enviada al Barcelona en las próximas horas.

Ferrán Torres a un paso del PSG

La intención del PSG es acelerar el proceso para que Ferran Torres pueda abandonar cuanto antes la disciplina azulgrana. La oferta definitiva no está prevista para este lunes, pero podría llegar el martes o, como máximo, el miércoles. El objetivo es evitar que el futbolista tenga que reincorporarse a los entrenamientos del primer equipo dirigido por Hansi Flick mientras se termina de cerrar su salida.

Todo apunta a que la operación llegará a buen puerto y que Ferran podrá cumplir su deseo de jugar en el Parque de los Príncipes. Deco y Campos llevan tiempo trabajando en el acuerdo y no se esperan grandes obstáculos para completar el traspaso. Únicamente algunos detalles menores podrían provocar que el cierre se retrase unas horas o días, pero Barcelona estaría dispuesto a respetar la decisión del delantero y facilitar su llegada al PSG.