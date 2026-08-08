Ferrán Torres habría tomado una decisión: ¿Se va de Barcelona?

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El ventana de traspasos en el mercado de fichajes sigue su curso y dejando más sorpresas para el debate. Una de las más recientes, que se tendría cocinada, tiene a Ferrán Torres como protagonista, sobre todo, porque habría tomado una decisión con relación a su futuro en el FC Barcelona.

Justamente, el delantero -que anotó el gol del triunfo de España en la final del Mundial 2026- quiere seguir su carrera en otro club europeo. Se trata del PSG, con quien ya tendría todo acordado en términos personales.

Así, al menos, lo informaron fuentes como el diario Sport y Fabrizio Romano, quien lo compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter).

"El Paris Saint-Germain ha informado oficialmente al Barcelona sobre los términos personales acordados verbalmente con Ferran Torres. El PSG le dijo al Barça que pronto pujarán por Ferran, ya que las conversaciones entre clubes están a punto de acelerarse en los próximos días", dijo Romano.

Ferrán Torres espera que Barcelona lo cierre cuanto antes

La propia determinación habría nacido del jugador. Desde 'Jijantes', se detalló que el atacante se comunicó con Hansi Flick recientemente para darle a conocer su decisión de reforzar al PSG para la siguiente campaña.

Ahora la discusión está centrada en cuáles serán los términos en los que se concretará el movimiento. En el diario 'Marca' han sumado a esta novela que el club parisino está dispuesto a pagar hasta los 50 millones de euros por los servicios del español.

A su vez, también detallaron que las posturas estarían muy cercanas en torno a esas cifras, por lo que el anuncio oficial del traspaso puede ser inminente entre ambas partes.

Con la salida de Ferrán Torres habrá que ver si Barcelona se dispone a buscar un recambio que pueda cumplir en la zona del '9', que ya vio cómo se marchó el titular Robert Lewandowski.