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Infantino expande su círculo en la política internacional

El presidente de la FIFA asistió a la posesión de Abelardo de la Espriella en Bogotá

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Meridiano

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 03:00 am
Infantino expande su círculo en la política internacional
Foto: Cortesía
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en el acto oficial celebrado en la capital colombiana. La presencia del dirigente deportivo destaca el interés en fortalecer las relaciones institucionales en el país.

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Presencia internacional en la ceremonia presidencial

El evento protocolario para el periodo gubernamental 2026-2030 contó con diversas personalidades del ámbito político y social. Entre los asistentes destacados figuró Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, quien viajó a Bogotá para acompañar la jornada de transmisión de mando de Abelardo de la Espriella. La asistencia de la máxima autoridad del fútbol mundial responde a compromisos institucionales y a la agenda de relaciones que el organismo mantiene con los gobiernos de la región.

Proyectos de infraestructura y eventos deportivos en la agenda

La visita de Infantino abre espacio para discusiones sobre el desarrollo del fútbol en Colombia. La colaboración entre el gobierno nacional y las entidades deportivas busca impulsar proyectos de infraestructura y programas de formación.

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