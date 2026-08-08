Vinotinto Sub-20 acaba su sequía de 28 años en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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La selección venezolana de fútbol sumó una medalla más para la delegación criolla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se realizaron en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Es la quinta presea en la historia que logra el combinado de la Vinotinto Sub-20 en esta disciplina.

El conjunto venezolano se impuso en tanda de penales a su similar de México tres tantos a dos, donde el portero Diego Ochoa se alzó como el protagonista del partido con tres paradas en la ronda de desempate. Ambas selecciones terminaron el tiempo regular y la prórroga empatadas a dos goles.

Es la tercera vez que la Vinotinto de esta categoría logra la medalla de oro, la primera vez que se alzó campeona del torneo regional fue en la edición de La Habana, Cuba, en 1982,

Luego se obtuvo la cima en 1998 cuando Venezuela fue sede de los Centroamericanos, desde entonces, el once criollo ha subido al podio en cinco de seis presentaciones en la disciplina de fútbol.

Juegos Centroamericanos y el Caribe: Venezuela obtuvo la tercera dorada

El equipo venezolano llevó al fútbol venezolano su tercera medalla de oro en la historia de las participaciones masculinas en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A su vez, no es cualquier presea la obtenida en este momento, porque viene a ser la primera en el bando criollo en esta disciplina desde aquella alcanzada en la edición de 1998.

Finalmente, tras lo hecho por Venezuela, el podio lo terminó de completar Panamá unas horas antes, después de quedarse con la medalla de bronce, una vez que ganaran -también en penales- su duelo por el tercer lugar contra Colombia.