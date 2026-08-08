Richard Páez se refirió a la pelea que protagonizaron Salomón Rondón y Jefferson Savarino

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La multiplataforma de Meridiano pudo conversar en exclusiva con un referente del fútbol venezolano. Ese no es otro que Richard Páez, quien dirigiera a la Vinotinto durante el periodo de 2001 a 2007.

En la conversación surgieron muchos temas y apelando a su experiencia como gestor de grupos, se le consultó por aquel incidente que protagonizaron Salomón Rondón y Jefferson Savarino en redes sociales hace algunos meses, que los llevó a estar fuera de la convocatoria más reciente de la selección.

El veterano estratega, desde su opinión, cree que esas situaciones se dan: "cuando no hay liderazgo en la cabeza del cuerpo técnico".

"El cuerpo técnico es el líder de todo lo que va a suceder dentro de un equipo de fútbol. El cuerpo técnico es el que tiene que mantener una línea de conducta donde sea un ejemplo vivo, en acción y en pensamiento. Es ahí donde ese tipo de problemas no pueden estarlo resolviendo los jugadores", expresó.

Richard Paéz reflexiona lo ocurrido con Rondón y Savarino

El técnico siguió reflexionando sobre ese incidente, al tiempo que pidió al actual timonel del combinado nacional intervenir para que situaciones como esa no se repitan en el proceso mundialista.

"Se equivocaron los dos (Rondón y Savarino), pero es por falta de un liderazgo, que tiene que asumirlo Oswaldo Vizcarrondo para que eso no se vuelta a repetir", dijo.

Y luego agregó sobre lo venidero para el equipo: "Para que haya un proceso que de resultado tienen que haber líderes y los líderes deben aparecer en ese momento".

En la conversación con Richard Páez se tocaron distintos temas, como la mentalidad en la selección y el propio juego que ya se ve al mando de Vizcarrondo.