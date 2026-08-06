Richard Páez habla de las palabras de Maikel García sobre la Vinotinto

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Este jueves 6 de agosto la multiplataforma de Meridiano pudo conversar en exclusiva con un histórico de nuestro fútbol y un referente venezolano en el plano internacional. Se trata de Richard Páez, quien dirigiera a la Vinotinto durante 2001-2007 y que actualmente hace vida como entrenador en el balompié colombiano.

Uno de los temas conversados en la extensa charla llevó a unas palabras que recientemente dieron la vuelta en redes sociales expresadas por Maikel García, grandeliga venezolano, sobre la selección nacional de fútbol: "La Vinotinto tiene que jugar como jugamos nosotros".

Y en las que agregó: "Yo vi un Tiktok de un jugador de la Vinotinto diciendo que '¿Cómo le vamos a ganar a Argentina si va Messi y su combo'". El estratega aprovechó esas palabras para apuntar su visión de la mentalidad en el fútbol criollo.

"La palabra mentalidad es una palabra, si se quiere, como como nueva, como una cosa que aparentemente está de moda, pero qué difícil es construir mentalidad. El cambio de mentalidad, el cambio de una cultura, el cambio de la confianza que requieren los equipos para lograr cosas importantes, evidentemente que tiene que tener un proceso porque es una evolución que se va dando primero por un mensaje atrevido, un mensaje irreverente, un mensaje que no es lo normal que se escuche", dijo.

Las palabras de Richard Páez sobre lo dicho por Maikel García

El estratega coincidió, en parte, con lo dicho por el pelotero, hasta ironizó con la idea de que haya sido entrenado por el cuando estuvo al frente del combinado nacional.

Maikel García se refiere a la Vinotinto que vio y que escuchó con las palabras que dijo el 'Brujo' Martínez y se refería a esa condición, que él formando parte del equipo campeón del béisbol, campeón mundial del béisbol de Venezuela, pues entendió claramente, pareciera que fuera uno de los que escuchó el mensaje en el 2001-2007 (cuando dirigió a la selección), que fue cuando Venezuela comenzó a transformar que ese color Vinotinto era más importante que el otro color que estaba al frente"

Al tiempo cuestionó que en ese aspecto el seleccionado quedó a deber en el proceso de Fernando 'Bocha' Batista: "ha quedado con como como una marca que no ha terminado de cambiar, porque a la absoluta lamentablemente la vimos jugando de acuerdo al rival. Eso es lo que no deja superar el nivel competitivo del fútbol venezolano, seguir pensando más en el rival que en las talentos propios y no atreverse a jugar con ese atrevimiento que requiere el futbolista que cree y entiende que tiene la potencialidad para hacerlo. Y necesitamos que vuelva esa mentalidad del 2001 al 2007".

Richard Páez actualmente está dirigiendo en Colombia al Cúcuta Deportivo, equipo que asumió en puestos de descenso y tiene la tarea de devolverlo a las casillas de la tranquilidad y la permanencia en primera división.